Дело о гибели пешехода в Карачеве рассмотрит суд

51-летний водитель предстанет перед судом по обвинению в гибели пешехода в Карачеве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. В преступлении обвиняют 51-летнего мужчину.

По версии следствия, вечером 13 октября прошлого года мужчина, за рулём автомобиля «ВАЗ НИВА» на улице Первомайской в Карачеве сбил пешехода на нерегулируемом переходе. 50-летний пострадавший от полученных травм на следующий день умер в больнице.

Обвиняемый признал себя виновным.