Дело о мошенничестве на 113 млн рублей рассмотрит брянский суд

Дело о мошенничестве при покупке оборудования для завода на 113 млн рублей рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Унечский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве, легализации полученных преступным путём денег и злоупотреблении полномочиями. В преступлении подозревают 48-летнего генерального директора московской фирмы и учредителя завода в Унечском районе.

По версии правоохранителей, с 2019 по 2022 год фигурант с соучастником заключал фиктивные договоры на поставку оборудования по завышенной стоимости. Он похитил более 113 млн рублей из федерального бюджета. Деньги выделили заводу по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» для финансирования проекта по созданию гидрометаллургического производства оксида молибдена и продукции из триоксида вольфрама. Деньги через подконтрольные и аффилированные обвиняемому фирмы поступили в оборот под видом легального дохода от предпринимательской деятельности.

В 2022 году за пределы страны соучастники вывезли оборудование предприятия стоимостью более 42 млн рублей. Оно была закуплено за средства госбюджета.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделилил в отдельное производство.