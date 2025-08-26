Дело о мошенничестве на 113 млн рублей рассмотрит брянский суд

Дело о мошенничестве при покупке оборудования для завода на 113 млн рублей рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Унечский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве, легализации полученных преступным путём денег и злоупотреблении полномочиями. В преступлении подозревают 48-летнего генерального директора московской фирмы и учредителя завода в Унечском районе.
По версии правоохранителей, с 2019 по 2022 год фигурант с соучастником заключал фиктивные договоры на поставку оборудования по завышенной стоимости. Он похитил более 113 млн рублей из федерального бюджета. Деньги выделили заводу по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» для финансирования проекта по созданию гидрометаллургического производства оксида молибдена и продукции из триоксида вольфрама. Деньги через подконтрольные и аффилированные обвиняемому фирмы поступили в оборот под видом легального дохода от предпринимательской деятельности.
В 2022 году за пределы страны соучастники вывезли оборудование предприятия стоимостью более 42 млн рублей. Оно была закуплено за средства госбюджета.
Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделилил в отдельное производство.
20.08.2025 12:17
Там, где лён цветёт
Смоленск на протяжении многих лет называют столицей «северного шёлка» — регион всегда был лидером по выращиванию льна. Сейчас региональные власти держат курс на возрождение и развитие отрасли. По словам губернатора Василия Анохина, в этом направлении у Смоленщины отличные перспективы. В этом глава региона убедился лично. На прошлой неделе Василий Анохин посетил предприятие ООО «Товарищество Ильнец»,
20.08.2025 12:16
Центры притяжения инвестиций
Сегодня в Смоленской области взят курс на создание комфортных условий для привлечения инвестиций. Как неоднократно подчёркивал губернатор Василий Анохин, важно, «чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку Правительства региона на всех этапах реализации проектов». Эти вопросы стали основной темой обсуждения во время рабочей встречи, которую Василий Анохин провёл с директором Ассоциации кластеров, технопарков и
20.08.2025 12:15
Охраняется государством
Дать объектам культурного наследия вторую жизнь и сохранить их для будущих поколений – задача, которую в регионе решают с помощью федеральной поддержки. Смоленская область участвует в пилотном проекте по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. О реализации программы шла речь на состоявшемся на прошлой неделе совещании под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима
20.08.2025 12:14
До самых до окраин
Как в регионе благоустраивают небольшие населённые пункты. В городах и посёлках Смоленщины активно ведётся работа по обновлению общественных территорий и учреждений социальной сферы. «Каждый день ими пользуются жители, семьи с детьми, поэтому так важно создавать для них комфортные условия», – отметил губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе посмотрел результаты благоустройства и ремонта нескольких объектов