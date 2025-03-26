Дело о мошенничестве при получении соцподдержки рассмотрит суд в Клинцах . Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. В преступлении обвинили 39-летнего жителя Клинцов

По версии следствия, в апреле 2023 года мужчина обратился за государственной социальной помощью на покупку вакуумного автомобиля для развития бизнеса. Он получил 350 тысяч рублей. После предоставления в уполномоченный орган документов выяснилось, что машину он приобрёл ещё в 2022 году за 40 тысяч рублей.