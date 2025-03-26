Дело о мошенничестве при получении соцподдержки рассмотрит суд в Клинцах
Дело о мошенничестве при получении соцподдержки рассмотрит суд в Клинцах . Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. В преступлении обвинили 39-летнего жителя Клинцов
По версии следствия, в апреле 2023 года мужчина обратился за государственной социальной помощью на покупку вакуумного автомобиля для развития бизнеса. Он получил 350 тысяч рублей. После предоставления в уполномоченный орган документов выяснилось, что машину он приобрёл ещё в 2022 году за 40 тысяч рублей.
Читайте также
Новости регионов
Слышать и знать
В Десногорске установят мемориал для увековечения памяти защитников Отечества, погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин – вопрос обсуждался на встрече с участниками СВО и их семьями, которая состоялась в городе атомщиков на прошлой неделе. «Пообщались, обсудили много важного. Мы должны слышать и знать, что волнует семьи наших защитников, заботиться о них в это непростое время. Обсудили медицинскую и социальную реабилитацию
Пассажирское сообщение
«Дороги и транспорт сегодня в центре внимания», – заявил губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе посетил выставку коммунальной и дорожной техники в центре Смоленска (транспортные средства представили ведущие российские и белорусские компании), а после принял участие в заседании итоговой коллегии профильного регионального ведомства. «За последние 5 лет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построены,
На потоке
Смоленская область – один из важнейших транспортных и коммуникационных узлов в стране, через который проходят большие потоки импорта. По пути следования автомашин с товарами в Москву на территории нашего региона расположен комплекс «Терминал Никольский», предоставляющий таможенные услуги. Предприятие активно развивается – в марте компания открыла большой цех для маркировки одежды и обуви в отечественной системе
Будем здоровы!
Как в регионе улучшают качество медицинской помощи. Как будет развиваться здравоохранение региона, что уже сделано и какие проекты планируется реализовать в будущем? Об этом и многом другом говорили на коллегии минздрава Смоленской области, которая состоялась на прошлой неделе и в которой принял участие губернатор Василий Анохин. Главные вопросы – качество и доступность медицинских услуг, а
Выбор сильных
В областном центре прошёл международный турнир по тхэквондо. На коврах сильные, волевые и целеустремлённые – на «Кубок дружбы» в Смоленск приехали 30 команд из регионов России и Белоруссии. А всего в турнире участвовали 500 юных спортсменов. Спорт и история Соревнования стартовали с самого утра. Сперва свои силы показали юные спортсмены, а после – девушки и юноши постарше. В «Юбилейном» собрались три возрастные категории: самым младшим – 8 лет, самым взрослым
Поддержка ветеранов
В Смоленске под председательством губернатора Василия Анохина прошло заседание Орг-комитета по подготовке и празднованию 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам главы региона, ключевое – это поддержка «главных героев юбилейной даты, которые смогли выстоять и победить, отстроить разрушенную страну и сделать её сильной державой». «Приняли решение добавить 20 тысяч рублей к едино- временной федеральной выплате, установленной к юбилейной дате по указу нашего президента Владимира Владимировича