Дело о незаконной продаже земли рассмотрит суд в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выгоничский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничество с земельными участками. В преступлении обвинили бывшую сотрудницу администрации Выгоничского района.

По версии следствия, чиновница, оказывающая юридические услуг в сфере землепользования, подыскала в селе Лопушь два земельных участка по 3000 квадратных метров каждый, которые не использовались арендатором по назначению. Она незаконно оформила их по льготной цене в 15 тысяч рублей, а затем продала за 900 тысяч рублей, подделав подписи в документах.

Прокуратура добилась отмены одной из сделок. Второй иск рассматривает суд.