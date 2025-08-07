Дело о незаконной продаже земли рассмотрит суд в Выгоничском районе
Дело о незаконной продаже земли рассмотрит суд в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Выгоничский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничество с земельными участками. В преступлении обвинили бывшую сотрудницу администрации Выгоничского района.
По версии следствия, чиновница, оказывающая юридические услуг в сфере землепользования, подыскала в селе Лопушь два земельных участка по 3000 квадратных метров каждый, которые не использовались арендатором по назначению. Она незаконно оформила их по льготной цене в 15 тысяч рублей, а затем продала за 900 тысяч рублей, подделав подписи в документах.
Прокуратура добилась отмены одной из сделок. Второй иск рассматривает суд.
