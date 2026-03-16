Происшествия

Дело о незаконном покерном клубе в Клинцах рассмотрел суд

2026, 16 марта 12:36
Уголовное дело о незаконном покерном клубе в Клинцах рассмотрел суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Приговор выслушали 30-летний и 34-летняя жители города Клинцы. 

Фигуранты оборудовали арендованное помещение для игры в покер. С июля 2024 года по январь 2025 года они проводили азартные игры на деньги. Преступную деятельность пресекли сотрудники управлений ФСБ и МВД.

Суд оштрафовал организатора на 600 тысяч рублей, а его соучастницу — на 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

