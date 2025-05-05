Дело о подкупе на миллион рублей рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере. В преступлении обвинили 39-летнюю жительницу Брянска.

По версии следствия, с августа 2017 года по январь 2021 года гендиректор крупной коммерческой организации областного центра передала менеджеру по закупкам другой компании более 1 млн 160 500 рублей за предоставление преимущества перед другими контрагентами при поставках смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, а также первоочередное приобретение товара с истекающим сроком годности.

Преступление выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области.

Уголовное дело в отношении менеджера по закупкам уже рассматривается судом.