Дело о поставке некачественных аппаратов ИВЛ возбудили брянские следователи

Дело о поставке некачественных аппаратов ИВЛ в детскую больницу возбудили брянские следователи. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве при поставке медицинского оборудования и изделий в Брянскую областную детскую больницу. В преступлении обвиняют генерального директора коммерческой организации ООО «Экстрамед».

В рамках расследования стражи порядка возбудили ещё одно уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных медицинских изделий. По версии следствия, в мае 2022 года компания намеренно поставила в Брянскую областную детскую больницу девять некачественных аппаратов искусственной вентиляции легких для детей на более чем 20 млн рублей.

Уголовные дела соединены в одно производство. Фигурантка содержится под стражей по решению суда.

Кроме того, прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании с компании-поставщика всей суммы ущерба.