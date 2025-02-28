Дело о торговле немаркированными сигаретами рассмотрит суд в Унече
Дело о торговле немаркированными сигаретами рассмотрит суд в Унече. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Унечский районный суд рассмотрит уголовное дело о торговле немаркированными табачными изделиями. В преступлении обвиняют 59-летнего жителя города Унеча.
По версии следствия, с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года продавал сигареты различных наименований импортного производства, без акцизных марок и специальных документов. Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 13,5 тысяч пачек сигарет на сумму более 1,7 млн рублей.
Обвиняемый признался, что занимался сбытом немаркированной табачной продукции, чтобы заработать.
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