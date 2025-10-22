Дело о хищении имущества организации на 280 млн рублей рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о присвоении и растрате. Приговор выслушает пять жителей Санкт-Петербурга
По версии следствия, в организованную группу вошли конкурсный управляющий коммерческой организации города Карачева, представитель комитета кредиторов и другие соучастники. С сентября 2022 года по июнь 2024 года с помощью торгов они присвоили недвижимое имущество предприятия и права требования на дебиторскую задолженность, оплатив по заниженной стоимости. Ущёрб превысил 164 млн рублей.
Они же пытались похитить оборудование организации стоимостью более 138 миллионов рублей, но суд наложил на имущество арест. Кроме того, с марта по октябрь 2023 года конкурсный управляющий похитила 570 тысяч рублей, полученных от продажи имущества организации.
22.10.2025 11:16
Есть что делать
Туристический потенциал Смоленской области получил высокую оценку. Регион стал победителем XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса «Диво России» сразу в трёх номинациях. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Первое место заняли ролики «Исследуй новое» и «Поехали в Смоленск-2025». Видео «Смоленск. Есть что делать» завоевало второе место. Работы оценивало экспертное жюри. Ещё одной награды (Гран- при фестиваля) был
22.10.2025 11:15
Единой командой
В регионе продолжается образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» – 13 курсантов проходят очное обучение. За каждым из них закреплены профессионалы. На прошлой неделе для бойцов прошёл День наставника, участие в котором принял губернатор Василий Анохин. «Рассказал о работе, которую мы проводим по поддержке участников СВО и их семей, о помощи ветеранам специальной военной операции
22.10.2025 11:13
Интеллектуальные состязания
Смоленщина в очередной раз стала площадкой для встречи талантливых представителей сферы информационных технологий. В областном центре при поддержке Минцифры России и АНО «Лаборатория цифровой трансформации» прошёл Международный ИТ-форум «Свой код». «В этом году на участие поступило более 1500 заявок. На форум приехали 500 лучших ребят, прошедших серьёзный конкурсный отбор. Значительно расширилась география события – 57
22.10.2025 11:11
Будь строителем!
Как в регионе привлекают молодёжь к профессии? Модернизация системы подготовки кадров для строительной отрасли стала темой ежегодной конференции отраслевого Консорциума среднего профессионального образования в сфере строительства. Мероприятие впервые состоялось в Смоленске и собрало более 100 участников из 32 регионов России. В пленарном заседании приняли участие президент Национального объединения строителей («НОСТРОЙ») Антон Глушков, первый заместитель министра
22.10.2025 11:10
Земля и кадры
В областном центре обсудили развитие сельского хозяйства. В Смоленске состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Оно прошло в формате «круглого стола» и было посвящено законодательным аспектам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий на примере ЦФО. В работе приняли участие депутаты — члены профильного комитета во главе с председателем Владимиром Кашиным. Председатель комитета
15.10.2025 12:25
Эксперты в экспорте
Смоленские компании одержали победу в федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года», впервые завоевав призовые места сразу в четырёх номинациях. Среди всех регионов России и городов федерального значения Смоленская область вошла в ТОП‑3 по количеству победителей. Это исторический результат для региона. «Конкурс ежегодно проводится среди крупных компаний, представителей малого и среднего бизнеса, а также ИП, добившихся выдающихся результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг