Дело о хищении имущества организации на 280 млн рублей рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о присвоении и растрате. Приговор выслушает пять жителей Санкт-Петербурга

По версии следствия, в организованную группу вошли конкурсный управляющий коммерческой организации города Карачева, представитель комитета кредиторов и другие соучастники. С сентября 2022 года по июнь 2024 года с помощью торгов они присвоили недвижимое имущество предприятия и права требования на дебиторскую задолженность, оплатив по заниженной стоимости. Ущёрб превысил 164 млн рублей.

Они же пытались похитить оборудование организации стоимостью более 138 миллионов рублей, но суд наложил на имущество арест. Кроме того, с марта по октябрь 2023 года конкурсный управляющий похитила 570 тысяч рублей, полученных от продажи имущества организации.