Дело об организации незаконной миграции рассмотрит брянский суд

13 членов преступной группы предстанут перед брянским судом за организацию незаконное миграции. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Навлинский районный суд рассмотрит уголовное дело об организации незаконного пребывания иностранцев в России. В преступлении обвинили 13 жителей Московской, Тверской, Смоленской и Брянской областей, в том числе и начальника отдела ЗАГС Навлинского района.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год участники преступной группы оформляли фиктивное усыновление иностранцами отцовства над детьми лиц цыганской народности — гражданами России. Так мигранты получали вид на жительства без разрешения на временное проживание.

За свои услуги члены организованной группы получали от 100 рублей до 380 тысяч рублей. А женщинам, согласившимся установить отцовство над своими детьми, выплачивали от 10 до 50 тысяч рублей. За фиктивную регистрацию отцовства начальник ЗАГСа получил взятку в 35 тысяч рублей.

Преступления выявили сотрудники полиции и регионального управления ФСБ.