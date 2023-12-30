Десять беспилотников сбили над Брянщиной за восемь часов

Десять атак беспилотников на Брянскую область отразили военные за восемь часов. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером и ночью с 29 на 30 декабря Брянская область подверглась нескольким атакам. Первый беспилотник самолетного типа уничтожила система противовоздушной обороны над Стародубским муниципальным округом вечером в пятницу. Следующие БПЛА сбили над Унечским и Навлинским районами. Над Стародубским муниципальным округом система ПВО уничтожила беспилотный авиационный комплекс разведчик.

После полуночи система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы работала над Брянском и Брянским районом. Меньше чем за час они пресекли шесть атак беспилотных летательных аппаратов.

«По предварительной информации пострадавших нет. Места падения БПЛА исследуют оперативные и экстренные службы», – уточнил Александр Богомаз.