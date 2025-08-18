Девочка пострадала при столкновении трёх машин на брянской трассе в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне днём в Навлинском районе на 378 километре автомобильной дороги федерального значения «М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск» произошла авария. 48-летний водитель за рулём автомобиля Mitsubishi Grandis при обгоне врезался в Renault Fluence, а затем задел грузовик Sitrak C7H.

16-летняя пассажирка Mitsubishi с травмами попала в больницу. Ещё трое из этой иномарки получили незначительные телесные повреждения. Им оказали помощь и отпустили домой.

Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.