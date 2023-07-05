Девочка пострадала в ДТП с электросамокатом в Брянске (ВИДЕО)

Шестилетняя девочка получила травму головы в ДТП с электросамокатом в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла 3 июля в районе дома 39 по улице Фрунзе в областном центре. 28-летняя женщина вместе с шестилетней дочерью на электросамокате Kugo ехала по улице Глинки по дороге с односторонним движением во встречном направлении. При проезде перекрестка средство индивидуальной мобильности (СИМ) врезалось в автомобиль Mitsubishi Carisma.
Юная пассажирка электросамоката получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица и бедра. Госпитализация ребенку не потребовалась.
У женщины-водителя электросамоката есть водительское удостоверение категорий «B, B1(AS), M». При этом инспекторам она пояснила, что не предполагала, что едет по проезжей части. Не знала женщина и того, что на электросамокате вдвоем ездить запрещено.
26-летняя водитель иномарки ехала со скоростью около 20 км/час. Мчащийся СИМ с противоположной стороны дороги с односторонним движением стал для автомобилистки полной неожиданностью. Обстоятельства ДТП подтверждаются записью видеорегистратора автомобиля и камер видеонаблюдения.
Это ДТП стало вторым с участием электросамоката с начала весенне-летнего сезона в областном центра.
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