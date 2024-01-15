Девочка съехала с горки под машину в Брянске
11-летняя девочка попала под машину и сломала ноги, съехав с горки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На улице Космонавтов в Брянске произошло ДТП. 11-летняя девочка спускалась с горки на ледянке и ударилась о заднее правое колесо проезжающего мимо Opel Antara. 33-летний водитель с места ДТП скрылся.
Девочка с переломами обеих ног попала в больницу.
Водителя стражи порядка задержали. Он оказался пьян. Инспекторам мужчина рассказал, что алкоголь употребил уже дома после аварии. На него полицейские составили два административных материала.
Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
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