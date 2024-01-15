Девочка съехала с горки под машину в Брянске

11-летняя девочка попала под машину и сломала ноги, съехав с горки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Космонавтов в Брянске произошло ДТП. 11-летняя девочка спускалась с горки на ледянке и ударилась о заднее правое колесо проезжающего мимо Opel Antara. 33-летний водитель с места ДТП скрылся.

Девочка с переломами обеих ног попала в больницу.

Водителя стражи порядка задержали. Он оказался пьян. Инспекторам мужчина рассказал, что алкоголь употребил уже дома после аварии. На него полицейские составили два административных материала.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.