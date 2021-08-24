Девочку-подростка из Твери задержали в Брянске с оптовой партией наркотиков

Несовершеннолетняя сняла квартиру в Советском районе и планировала зарабатывать на наркозакладках.

Вечером 18 августа сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску обнаружили в квартире по улице Дуки в Советском районе, снимаемой 16-летней жительницей Твери, четыре полимерных свертка с веществом белого цвета общей массой 1,308 грамма и приспособления для их сбыта.

Также полицейские изъяли в квартире мобильные телефоны с адресами тайников для закладки наркотиков на территории Бежицкого района и фотокопию списка с координатами мест, где хранилась оптовая партия – 30 свертков – нереализованных запрещенных веществ.

Эксперт установил, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком. Девушка призналась, что планировала сбыть наркотики в Брянске путем закладок.

Следователи возбудили уголовное дело. До суда несовершеннолетнюю заключили под стражу.