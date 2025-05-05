Девушка и подросток пострадали в ДТП в брянском селе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

3 мая в селе Селец Трубчевского района около дома № 98 по улице Трубчевской 21-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля LADA GRANTA. Легковушка съехала в кювет.

Водитель и 16-летний пассажир с травмами попали в больницу. Инспекторы составили на девушку два административных материала.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят следственные и оперативные мероприятия.