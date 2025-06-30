Девушка подросток пострадал в ДТП на брянской трассе в Севском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 28 июня в Севском районе. 18-летний водитель не справился с управлением автомобиля «УАЗ-31512». Машина съехала с обочины и перевернулась.

17-летняя пассажирка получила травмы. Девушку госпитализировали.

На водителя автомобиля инспекторы составили административные протоколы, в том числе за отсутствие водительского удостоверения и незарегистрированный автомобиль.