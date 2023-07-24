Девушка пострадал в ДТП на брянской трассе

34-летнюю девушка получила ушибы в аварии на трассе в Жуковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 174 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» в Жуковском районе. 65-летний водитель за рулем Ford Kuga врезался в движущийся впереди Nissan Primera. От удара Ford съехал в левый кювет, а Nissan – в правый.

34-летнюю девушку-водителя с многочисленными ушибами отпустили домой после осмотра с назначением лечения.

Автомобилист из Ford отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Инспекторы составили на него протокол. Полиция проводит проверку.