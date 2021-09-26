Девять человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажке в Брянске

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит стена в квартире на втором этаже. Пламя распространилось на площади 3 квадратных места.

Крупный пожар произошел 26 сентября в Бежицком районе Брянска. Как сообщает региональное УМВД, около 13.55 загорелась квартира в пятиэтажном доме по Почтовому переулку.

Смолян ожидает потепление 27 сентября 27 сентября в Смоленске и области будет облачно, но с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер подует северный 7-12 м/с. О погоде в воскресенье 27 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Температура воздуха по области ночью +3°C…+8°C, днем +9°C…+14°C. В Смоленске ночью +5°C…+7°C, а днем воздух прогреется до +12°C…+14°C. Атмосферное давление

На нескольких улицах Смоленска ограничат движение транспорта В понедельник, 27 сентября, в Ленинском районе Смоленска ограничат движение на трёх улицах. Движение ограничат на следующих улицах: по 2-му Краснофлотскому переулку (от улицы 2-я Парковая до улицы 1-я Парковая), по улице 2-я Парковая (в районе дома 23), по улице 1-я Парковая (в районе дома 24). Временные ограничения связаны с проведением работ на подземных коммуникациях.

В Сафонове загорелась пилорама Около двух часов ночи 25 сентября на улице Октябрьская в Сафонове произошел пожар. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. На место возгорания выехали автоцистерны ПСЧ № 14 и пять человек личного состава. Прибывшие огнеборцы установили, что огонь охватил подсобное помещение. Погибших и пострадавших нет в результате пожара нет. Причина и

Цветы возложили к Вечному огню в Смоленске В Смоленске к Вечному огню возложили цветы в честь 78-й годовщины освобождения Смоленска от фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра. В церемонии возложения в Сквере памяти героев приняли участие глава города Смоленска Андрей Борисов и председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова, После минуты молчания в честь памяти о павших воинах к

Смолян предупредили о пасмурной погоде 26 сентября В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали, какая погода ожидает смолян в воскресенье, 26 сентября. 26 сентября в Смоленске и области снова будет пасмурно, однако, днем начнет проясняться. Дождь пройдет ночью небольшой, но местами умеренный, а днем ожидается небольшой дождь. Утром в отдельных районах ляжет слабый туман. Ветер подует северо-западный, 7-12 м/с, местами