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Девять иностранцев выдворят из Брянской области

2023, 03 мая 20:00 Происшествия
Девять иностранцев выдворят из Брянской области
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Девять иностранцев по решению суда выдворят из Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

Брянские полицейские провели операцию «Нелегальный мигрант». За пять дней правоохранители выявили 154 административных правонарушений. Большинство связаны с нарушением выезда, въезда и пребывания иностранцев. Также 24 гражданина работали в регионе с нарушением установленного порядка. Возбуждено одно уголовное дело за нарушение миграционного законодательства. 

Кроме того, трех иностранцев депортируют из страны,  а восьми — запретят въезжать в Россию.  Также суды вынесли постановления об административном выдворении в отношении девяти граждан других государств. 

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