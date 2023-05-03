Девять иностранцев выдворят из Брянской области

Девять иностранцев по решению суда выдворят из Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские полицейские провели операцию «Нелегальный мигрант». За пять дней правоохранители выявили 154 административных правонарушений. Большинство связаны с нарушением выезда, въезда и пребывания иностранцев. Также 24 гражданина работали в регионе с нарушением установленного порядка. Возбуждено одно уголовное дело за нарушение миграционного законодательства.

Кроме того, трех иностранцев депортируют из страны, а восьми — запретят въезжать в Россию. Также суды вынесли постановления об административном выдворении в отношении девяти граждан других государств.