Девять лет в колонии проведёт забивший до смерти прохожего брянец

Девять лет в колонии проведёт житель Новозыбкова, забивший до смерти прохожего. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 33-летний житель Новозыбкова.

Утром 2 апреля 2025 года возле стоматологической поликлиники нетрезвый фигурант поссорился с прохожим. Он жестоко избил 54-летнего мужчину. Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. В пользу сына погибшего с мужчины взыскано 1 млн 200 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.