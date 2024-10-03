Девятилетний мальчик попал в больницу после аварии в Клинцах

Девятилетний мальчик травмировал голову при столкновении двух автомобилей на перекрёстке в Клинцах. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Александрова в городе Клинцы. 72-летний водитель за рулём Renault Duster при проезде нерегулируемого перекрестка не пропустил автомобиль Honda Civic. Транспортные средства столкнулись.

Девятилетний пассажир Renault с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом головы попал в больницу.

Инспекторы составили на водителя Renault Duster протокол. По факту-то ДТП полиция проводит проверку.