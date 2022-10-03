Девятилетний мальчик пострадал в аварии на брянской трассе

В ДТП в Брянском районе девятилетний ребёнок сломал руку.

Авария произошла на 110 км+430 м автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» в Брянском районе. 20-летний водитель на «Камаз — 43114» столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Toyota Corolla. Иномарку под управлением 32-летней женщины-водителя отбросило на другой грузовик.

В ДТП 9-летний пассажир легковушки сломал руку. Его отпустили из больницы с назначением лечения.