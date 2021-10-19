Директор МУПа в Клинцах получал зарплату за несуществующего слесаря

Суд приговорил его к условному сроку.

Клинцовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя муниципального предприятия. Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщает региональная прокуратура, директор МУПа, зная, что на предприятии фиктивно трудоустроен слесарь, в несколько приемов снял с его зарплатной карты более 61 тысячи рублей.

Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор в силу еще не вступил.