Директор МУПа в Клинцах получал зарплату за несуществующего слесаря

За полгода он «заработал» 61 тысячу рублей.

48-летний житель Клинцов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщает региональная прокуратура, с августа 2018 по март 2019 года директор МУП «ЖКХ Клинцовского района» ежемесячно подписывал табели учета рабочего времени слесаря аварийно-восстановительных работ. Фактически слесарь на предприятии никогда не работал.

В результате коммунальщик присвоил более 61 тысячи рублей, поступившие из бюджета в качестве зарплаты слесаря.

Уголовное дело рассмотрит в Клинцовский районный суд.