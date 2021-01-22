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Директор «Навлинского детско-юношескего центра» оштрафован на 20 тысяч

2021, 22 января 17:27 Происшествия
Директор «Навлинского детско-юношескего центра» оштрафован на 20 тысяч
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По информации прокуратуры Навлинского района, МБУДО «Навлинский детско-юношеский центр» заключил трудовой договор с бывшим государственным гражданским служащим.

Сотрудник в течение 10 дней не сообщил о заключении трудового договора работодателю по последнему месту его службы.

Прокуратура внесла представление в адрес начальника отдела образования района, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, директор учреждения привлечен к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с назначением штрафа в 20 тысяч рублей.

Напомним, директор Дятьковского «Брянскавтодор» также оштрафован на 20 тысяч рублей.

 

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