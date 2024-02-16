Директора брянской турфирмы ждёт суд за обман свыше 30 клиентов на почти шесть миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о крупном мошенничестве. В преступлении обвиняют директора туристической фирмы в областном центре.

По версии правоохранителей, в 2019 – 2023 годах женщина продавала жителями Брянска и районов туры в страны дальнего зарубежья. Но взятые на себя обязательства она не выполнила, а деньги похитила. Жертвами стали 33 человека. Он лишились 5 600 000 рублей.

Фигурантке предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».