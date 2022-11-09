Директора и преподавателя брянского техникума ждёт суд

Перед судом за превышение должностных полномочий предстанет руководитель и педагог техникума в Брянске. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге в отношении бывшего директора техникума в городе Брянске. Преподавателя учебного заведения обвиняют в пособничестве преступлениям.

По версии следствия, сообщницы с июня по декабрь 2021 года формально создали группу из 13 слушателей по компетенции «Предпринимательство». Они подготовили документы о якобы пройденном обучении. За это учебное заведение из федерального бюджета получило более 577 тысяч рублей. Деньги потратили на премии и нужды техникума.

Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд Брянска.