Директора предприятия Брянска ждёт суд за мошенничество и взятки

Бывшего директора муниципального предприятия города Брянска обвиняют в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве, присвоении денег и получении взяток. В преступлении обвиняют 58-летнюю исполняющую обязанности директора муниципального унитарного предприятия в областном центре.
Следователи узнали, что женщина с 2009 по 2016 год на разных должностях в предприятии фиктивно трудоустроила нескольких человек. Их зарплату она забирала себе. В общей сложности фигурантка похитила более 1,3 млн рублей.
Кроме того, женщина получила более 150 тысяч рублей от своих подчиненных за установление им ежемесячной надбавки. Ещё 426 тысяч рублей ей заплатил коммерсант за поставки товаров на предприятие. Кроме того, 135 тысяч рублей, вверенных в связи с должностью, женщина потратила на личные нужды.
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