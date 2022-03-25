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Директора сельхоздепартамента Брянской области подозревают в получении взятки

2022, 25 марта 14:01 Происшествия
Директора сельхоздепартамента Брянской области подозревают в получении взятки
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Один миллион 200 тысяч рублей он получил за победу организации на торгах и подписание контрактов

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о получение крупной взятки. По подозрению задержан директор департамента сельского хозяйства Брянской области.

По версии следствия, с июля 2021 года по март 2022 года подозреваемый получил один миллион 200 тысяч рублей от юрлица. За это он должен был обеспечить победу организации на электронных торгах по подготовке экспозиции на агропромышленной выставке, заключить госконтракт, а потом принять и оплатить готовые услуги.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.

Директор департамента сельского хозяйства Брянской области задержан.

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