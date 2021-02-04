Директору брянской фирмы грозит тюремный срок за взятку в 65 тысяч рублей

По информации СУ СК РФ по Брянской области, директор коммерческой организации региона обвиняется в даче взятки должностному лицу государственного учреждения в значительном размере.
С 30 ноября по 17 декабря 2018 года, обвиняемый через посредника передал взятку в 65 тысяч рублей заместителю директора по техническим вопросам ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» за общее покровительство деятельности возглавляемого обвиняемым общества с ограниченной ответственностью, а также несоздание проблем при приемке выполненных строительно-монтажных работ по муниципальным контрактам.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для изучения и принятия решения о направлении в суд.
Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы взятки.
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