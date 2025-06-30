Дистанционные мошенники обманули 21 брянца за неделю

Дистанционные мошенники похитили свыше семи миллионов рублей у 21 брянца за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе телефонные и интернет-мошенники обманули 21 жителя Брянской области. Потерпевшие лишились 7 427 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о подозрительных действиях со счетами и картами. Некоторым жертвам лжебанкиры предлагали оформить кредит или получить бонусы. Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды из смс-сообщений для подтверждения операций. Некоторым собеседникам мошенники предлагали перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Всего со счетов шести потерпевших лжебанкиры похитили 1 869 000 рублей.