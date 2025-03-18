Дистанционные мошенники обманули 25 брянцев на прошлой неделе

Дистанционные мошенники похитили почти 13 млн рублей у 25 брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратились 25 жертв телефонных и кибермошенников. Потерпевшие лишились 12 643 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о якобы подозрительных операциях со счетами и картами. Жертв просили назвать конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операции. А некоторым лжебанкиры предлагали перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Пять потерпевших лишились 3 159 000 рублей.