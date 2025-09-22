Дистанционные мошенники обманули 27 брянцев за неделю

Дистанционные мошенники похитили свыше 11 миллионов рублей у 27 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 27 жителей, которые стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Потерпевшие лишились 11 494 000 рублей.

Часто злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о якобы подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Потерпевший опрометчиво называли незнакомцам данные карт, а также коды из смс-сообщений для подтверждения операций. Лжебанкиры похитили со счетов 11 брянцев 4 622 000 рублей.