Дистанционные мошенники обманули 27 брянцев за неделю
Дистанционные мошенники похитили свыше 11 миллионов рублей у 27 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 27 жителей, которые стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Потерпевшие лишились 11 494 000 рублей.
Часто злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о якобы подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Потерпевший опрометчиво называли незнакомцам данные карт, а также коды из смс-сообщений для подтверждения операций. Лжебанкиры похитили со счетов 11 брянцев 4 622 000 рублей.
