Дистанционные мошенники обманули 32 жителя Брянской области за неделю

Дистанционные мошенники похитили свыше восьми миллионов рублей у 32-х жителей Брянской области за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратились 32 жертвы телефонных и интернет-мошенников. Потерпевшие лишились 8 267 000 рублей.

В семи случаях злоумышленники представились сотрудниками банков. Они информировали о якобы подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Жертвы сами называли конфиденциальные данные незнакомцам, в том числе и коды для подтверждения операций. Также мошенники предлагали некоторым собеседникам перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счёт. В результате жертвы лжебанкиров лишились 4 222 000 рублей.