Дистанционные мошенники обманули 35 брянцев на прошлой неделе

Дистанционные мошенники похитили почти 10 миллионов рублей у 35 брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратились 35 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Заявители лишились 9 837 000 рублей.

В трети случаев злоумышленники представились сотрудниками банков. Они информировали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях , блокировке счетов. Во время беседы мошенники узнавали от жертв данные карт, а также коды для подтверждения операции. Некоторые сами переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Всего лжебанкиры выманили у 11 потерпевших 4 880 000 рублей.