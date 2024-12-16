Дистанционные мошенники обманули 35 брянцев за неделю

Дистанционные мошенники похитили у 35 брянцев более девяти миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе телефонные и кибермошенники обманули 35 жителей Брянской области. Злоумышленники похитили 9 398 000 рублей.

В трети случаев брянцы стали жертвами лжебанкиров. Мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о якобы подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Некоторым потерпевшим предлагали оформить кредит или получить бонусы.

Во время беседы заявители сами называли конфиденциальные данные, в том числе и код для подтверждения операции. Иногда лжебанкиры предлагали собеседникам перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет.

Лжебанкиры похитили у 13 потерпевших 5 454 000 рублей.