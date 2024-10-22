Дистанционные мошенники обманули 37 брянцев на прошлой неделе

Дистанционные мошенники похитили десять с половиной миллионов у 37 брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами телефонным и интернет-мошенников стали 37 жителей Брянской области. Они лишились 10 533 000 рублей.

Девять брянцев поверили лжеэкспертам по инвестициям. По совету злоумышленников они перевели свои сбережения на неизвестный счета. Прибыли от якобы вложенных инвестиций они так и не получили. Ущерб составил 4 195 000 рублей.