Дистанционные мошенники обманули 40 брянцев за неделю

Дистанционные мошенники похитили более 13 миллионов рублей у 40 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 40 жертв дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 13 214 000 рублей.

В четверти случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жителей региона о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Жертвы сами называли конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операции из смс-сообщения. Лжебанкиры также предлагали некоторым потерпевшим перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт. Со счетов десяти потерпевших злоумышленники похитили 6 407 000 рублей.