Дистанционные мошенники обманули более 30 брянцев за неделю

Дистанционные мошенники похитили почти 11 млн рублей у 33-х брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 33 жителя Брянской области, которые попались на уловки дистанционных мошенников. Они лишились 10 775 000 рублей.

В ряде случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о подозрительных переводах и блокировке карт. Во время беседы мошенники узнали конфиденциальные данные и получали доступ к счетам жертв. Некоторые потерпевшие сами переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счет. У пяти потерпевших лжебанкиры похитили 2 787 000 рублей.