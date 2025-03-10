Дистанционные мошенники похитили почти пять млн рублей у брянцев

Дистанционные мошенники похитили почти пять млн рублей у 30 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 30 день телефонных и интернет-мошенников. Злоумышленники похитили 4 830 000 рублей.

В трети случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операции. А некоторые жертвы переводили свои сбережения с «уязвимого» на якобы безопасный банковский счёт.

Лжебанкиры похитили у девяти потерпевших 1 662 000 рублей.