До семи лет грозит водителю, насмерть сбившему ребенка под Брянском

61-летний автомобилист был пьян.

61-летний житель Брянского района предстанет перед судом по обвинению в нарушении Правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть по неосторожности.

Как сообщает региональная прокуратура, в темное время суток пьяный водитель на дороге Брянск – Смоленск – Сельцо – Хотылево в Брянском районе насмерть сбил несовершеннолетнего велосипедиста, ехавшего в попутном направлении.

Водителю грозит до семи лет заключения и лишение прав на срок до трех лет. Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.