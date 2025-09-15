Добровольцы и полиция ищут 63-летнего мужчину в Выгоничском районе. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Анатолий Зайнуллаевич Валиев из деревни Бородино пропал в Выгоничском районе. 63-летний мужчина ушел из дома 8 сентября. С тех пор о его местонахождении родные ничего не знают. К поискам подключились волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» и полицейские.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, чёрные волосы и карие глаза. Мужчина был одет в клетчатую рубашку, чёрные брюки, куртку и ботинки. Пропавшему требуется помощь медиков.

ИНформацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.