Дочь брянского бизнесмена Коломейцева рассказала на Первом канале о потасовке с украинцем (ВИДЕО)

Супруг Кристины Коломейцевой сломал приезжему из Одессы нос.

Дочь скандального брянского предпринимателя Александра Коломейцева, отбывающего наказание в колонии-поселении за обман при расчете за теплоэнергию, Кристина выступила в эфире программы «Антифейк» Первого канала.

Ведущий программы назвал историю Коломейцевой, ныне проживающей в Испании, «пугающей» (на видео – с 32.48).

Коломейцева вышла в эфир со своим мужем и рассказала, что на нее с перцовым баллончиком напал украинский беженец по имени Денис, которого она взяла на работу в кафе.

«Так как я проживаю в Испании, большинство работников – украинцы, потому что им нужна работа и они готовы работать. Я устроила к себе на работу Дениса, он родом из Одессы. Он проработал у меня полмесяца, и за эти полмесяца, как я понимала, что он сделал заговор против меня и против моего мужа. Это, конечно, было против меня, потому что я русская. Он говорил, что я хочу разбить ей окна, давайте ее все бросим, не будем выходить на работу. То есть вот такой заговор планировался изначально, как он только пришел работать. Потом, как я поняла, что он не пришел работать, он просто пришел мстить», – сообщила она.

По словам Коломейцевой, повар Денис получал 1 тысячу евро в месяц с тремя выходными и чаевые: «Мои люди предупреждали меня, что он на кухне говорит плохие вещи о русских. Я пыталась весь этот конфликт сгладить. Он проработал у меня полмесяца, потом он говорит: «Мне нужно уезжать в Одессу, так как там моя семья, я не хочу быть дезертиром. Я говорю: «Хорошо, мы тогда тебя рассчитаем». Мы его рассчитали, даже на 100 евро больше. Потом он звонит нам через два дня и говорит, что он никуда не уехал и хочет обратно вернуться на работу. Вот такой он защитник Украины, который сбежал в Испанию. Он приходит на разговор в кафе, мой муж приглашает его выпить кофе. Он сидит спокойно пьет кофе. Я прихожу, и он начинает говорить: «Ты русская». Разными плохими словами на моего ребенка, на меня. Я понимаю, конечно, что он пришел не устраиваться обратно на работу – он пришел уже подготовленный мстить русским. И тут получается, что он меня оскорбляет. Я говорю: «Вон отсюда». И он начинает исподтишка брызгать баллончиком, чтобы мы начали чихать и задыхаться».

В результате муж Коломейцевой ударил обидчика и сломал ему нос.

«И тут он меня хватает и обпшикивает баллончиком полностью. То есть я четыре часа пролежала под капельницей. Я не могла ни смотреть, ни дышать, вообще ничего. То есть мне было реально плохо», – пожаловалась женщина.

Коломейцева также сообщила, что подала заявление в полицию, однако там в первую очередь поинтересовались сломанным носом украинца – с травмой тот оказался в больнице.

«Я в любом случае доведу это все до завершающего момента», – заключила Кристина Коломейцева.