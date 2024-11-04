Дом и гараж сгорели в Климовском районе

Дом и гараж потушили три пожарных расчёта в Климовском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ночью 2 ноября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Климовском районе. В посёлке Хоромное на улице Октябрьская загорелся жилой дом, гараж и хозпостройка.

На вызов прибыли три пожарных расчёта. Они оперативно потушили огонь.

Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара устанавливают эксперты.