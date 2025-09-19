Домработницу из Брянска подозревают в краже золота у работодательницы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 58-летняя жительница Брянска. Из её дома пропало восемь золотых украшений. Шкатулку с ювелирными изделиям, хранившуюся в шкафу, она открывала почти три месяца назад.

Правоохранители тщательно изучили все обстоятельства произошедшего. Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемой. 49-летняя домработница, дважды в месяц убиравшая в доме потерпевшей, призналась в краже.

Женщина пояснила, что ещё в июне нашла шкатулку с ювелирными изделиями. Она забрала оттуда золотые сережки и сдала их в ломбард. В следующий раз подозреваемая забрала уже четыре украшения, а спустя две недели – два золотых кольца и колье. Вырученные от продажи деньги злоумышленница потратила.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.