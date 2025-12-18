Пассажир пострадал при столкновении двух машин на брянской трассе

2025, 18 декабря 10:28

Пассажир пострадал при столкновении двух машин на трассе в Погарском районе накануне. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции

Утром 17 декабря на трассе в Погарском районе произошла авария. 67-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля Nissan. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в «ВАЗ 212114». Nissan съехал с дороги в кювет. 28-летний пассажир легковушки получил травмы.

Предварительной причиной аварии стало несоблюдение водителем Nissan дорожных и метеорологических условий. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.