ДТП

Пассажир пострадал при столкновении двух машин на брянской трассе

2025, 18 декабря 10:28
Пассажир пострадал при столкновении двух машин на трассе в Погарском районе накануне. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции

 

Утром 17 декабря на трассе в Погарском районе произошла авария. 67-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля Nissan. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в «ВАЗ 212114». Nissan съехал с дороги в кювет. 28-летний пассажир легковушки получил травмы. 

Предварительной причиной аварии стало несоблюдение водителем Nissan дорожных и метеорологических условий. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

