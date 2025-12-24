Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Водитель погиб при столкновении трёх машин на брянской трассе

2025, 24 декабря 09:22
Водитель погиб при столкновении трёх машин на брянской трассе накануне вечером. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 23 декабря на 9-м километре автодороги «Брянск — Дятьково» произошла авария. 51-летний не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-2115». Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen, а затем по касательной задела Renault Logan. 

Водитель отечественной легковушки умер на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи УМВД проводят проверку.

