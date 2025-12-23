Женщина пострадала при столкновении «Газели» и «ВАЗа» в Клетне ночью

2025, 23 декабря 11:38

Женщина пострадала при столкновении «Газели» и «ВАЗа» в Клетне ночью. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В посёлке Клетня в ночь с 21 на 22 декабря в районе дома № 33 А по улице Пятницкого произошло ДТП. 30-летний мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-2110» пошёл на обгон «Газели». В этот момент 22-летний водитель микроавтобуса начал поворачивать налево. При столкновении пострадала 41-летняя пассажирка легкового автомобиля. Женщину с травмами доставили в больницу.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.