Два автомобиля столкнулись на трассе Навлинском районе в среду. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Навлинском районе на 381-м км автомобильной дороги федерального значения «М-3 «Украина» Москва–Калуга–Брянск» накануне произошла авария. 51-летний водитель за рулём автомобиля LADA Granta при обгоне врезался в Kia Rio. 28-летний автомобилист ехал в попутном направлении и также пошёл на обгон.

Водитель отечественной легковушки получил травмы. Мужчину госпитализировали.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.